"Ci panowie". Kwaśniewska ostro o polskich biskupach

Jolanta Kwaśniewska była gościem Magdy Mołek na kanale "W moim stylu" na YouTube. Była Pierwsza Dama była pytana o swój stosunek do wiary i Kościoła. - Ten Kościół zawiódł mnie tak bardzo, że do rozmowy z "najwyższym" nie potrzebuję żadnych pośredników. Jak jestem gdzieś za granicą, to wchodzę do świątyni, do kościoła, lubię tę ciszę i skupienie moją taką możliwość rozmowy bezpośredniej - powiedziała Jolanta Kwaśniewska.