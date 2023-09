"To było piekło kobiet". Witek uderza w Tuska

- Drogie panie, program PiS jest dla was, a właściwie jako kobieta powinnam powiedzieć: program jest dla nas. Pokazana jest w nim siła, moc i odwaga polskich kobiet - zaczęła Witek, po czym przeszła do ataku na Donalda Tuska, odwołując się do hasła "piekło kobiet", które zdominowało strajki związane z wyrokiem TK ws. aborcji.