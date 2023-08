Chytry plan Rosji. Próbują wciągnąć Ukraińców w pułapkę

Jak oceniali w sierpniu przedstawiciele armii ukraińskiej, Rosjanie próbują znów opanować Kupiańsk, by rozciągnąć linię frontu i zmusić Ukraińców do przerzucenia części sił z obwodów zaporoskiego i donieckiego, gdzie trwa ukraińska kontrofensywa. Przeciwnik chce też wziąć rewanż za dotkliwą porażkę w obwodzie charkowskim, w tym utratę Kupiańska, we wrześniu ubiegłego roku.