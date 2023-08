Groźna bakteria w Poroninie. "To nie jest Legionella"

W poniedziałek w jednym z ujęć zaopatrujących wodociąg w miejscowości Poronin koło Zakopanego wykryto bakterie kałowe Escherichia cola. Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych. Czyszczenie wodociągu potrwa dwa dni - zapewnia wójt gminy Poronin Anita Żegleń i uspokaja, że to nie bakterie Legionelli.