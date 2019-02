Chwile grozy w Sanoku. Mężczyzna chciał podpalić stację benzynową

43-latek uderzył autem w dystrybutor paliwa na jednej ze stacji benzynowych. Po wyjściu z samochodu oblał pojazd benzyną i próbował go podpalić. Tragedii zapobiegli pracownik stacji oraz inni kierowcy.

– Według świadków mężczyzna, nie hamując, wjechał w dystrybutor paliwa. Następnie wszedł do budynku stacji i krzyczał coś do znajdujących się wewnątrz osób - cytuje oficer prasową sanockiej policji Annę Oleniacz portal tvp.info. Wiadomo już, że 43-latek to mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego.

- Gdy wyszedł z budynku, oblał swój samochód paliwem, a potem wyciągnął z kieszeni kartkę, którą podpalił zapalniczką i zaczął się z nią zbliżać do oblanego auta – dodaje Oleniacz.

Z relacji świadków wynika, że jako pierwszy zareagował pracownik stacji. To on miał podbiec do mężczyzny i ugasić zapruszony ogień gaśnicą.