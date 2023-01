Chwile grozy w samolocie. Ogień na pokładzie

W opisie wideo zamieszczonego oryginalnie na Twitterze, czytamy, że doszło do niego we wtorek 10 stycznia. Groźna sytuacja rozegrała się w samolocie należącym do linii Scoot szykującym się do startu z tajwańskiego lotniska Taoyuanu. W pewnej chwili na pokładzie pojawił się ogień.