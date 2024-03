Chwalą Polskę w USA. "Modelowy członek NATO"

W podobnym tonie wyraziła się reprezentująca stan Maine Collins, dziś wiceszefowa najważniejszej w Senacie komisji ds. budżetu. - Nie ulega wątpliwości, Polska udowodniła, że jest bardzo wartościowym, modelowym członkiem Sojuszu - powiedziała PAP polityk. Podkreśliła, że Polska dobitnie udowadnia to obecnie swoją postawą wobec wojny w Ukrainie. - Szczególnie podziwiam odpowiedź Polski na to, co się stało na Ukrainie, a zwłaszcza to, jak wielu uchodźców przyjęli Polacy. Więc jak najbardziej, podjęliśmy wtedy dobrą decyzję - dodała.