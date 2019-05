Chris Niedenthal chce, by Tusk został prezydentem Polski. "Idealny kandydat"

- Myślę, że to by ustabilizowało Polskę, gdybyśmy mieli takiego prezydenta - powiedział o Donaldzie Tusku Chris Niedenthal. Jeden z najlepszych fotografów europejskich przyznał, że Duda i Kaczyński go nie ciekawią. Opisał też swoje wrażenia ze spotkań z ks. Henrykiem Jankowskim.

Chris Niedenthal w 1986 r. zdobył nagrodę World Press Photo (PAP, Fot: Bartłomiej Zborowski)

- To jest jedyny polski mąż stanu. To jest doświadczony polityk, aż miło się go słucha, wyważony, mądry - powiedział w rozmowie z Radiem Zet Chris Niedenthal.

Polski fotograf uważa, że Donald Tusk powinien znów odegrać ważną rolę w polskiej polityce. - Myślę, że to by ustabilizowało Polskę, gdybyśmy mieli takiego prezydenta - stwierdził. I dodał, że chciałby spędzić z nim tydzień w Brukseli, by "zobaczyć jak on działa".

Przyznał jednocześnie, że nie chciałby zostać osobistym fotografem Andrzeja Dudy. - Nie jest to specjalnie człowiek, który mnie interesuje, to nie moja beczka - stwierdził. I dodał, że nie czuje również potrzeby wejścia do domu Jarosława Kaczyńskiego.

- W PRL-u chciałem spędzić czas z premierem Jaroszewiczem, bo był niedostępny. Odmówiono mi tej możliwości. UB zaczęła się mną interesować bardziej - przypomniał.

Fotograf podzielił się również swoimi odczuciami po spotkaniach z ks. Henrykiem Jankowskim. - To zawsze był trochę inny ksiądz niż zwykły. On był zadufany w sobie i lubił luksusy, ale to nie prowadziło moich myśli do pedofilii. Nie wyczułem, że taki problem jest - stwierdził.

