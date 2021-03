Chory na COVID-19 Piasek opublikował nagranie. Jest reakcja z Ministerstwa Zdrowia

Andrzej "Piasek" Piaseczny zachorował na COVID-19 i jego stan był na tyle poważny, że wokalista został hospitalizowany. Artysta zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym podpięty do aparatury medycznej apeluje, by nie bagatelizować choroby, zadbać o odporność swoją oraz najbliższych. O komentarz do słów Piaska poprosiliśmy rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza. Gość "Newsroomu" nie ukrywa, że głos wokalisty jest niezwykle cenny w gąszczu informacji na temat koronawirusa w Polsce. - Ludzie nie reagują już na słowa polityków i ministrów. Ludzie potrzebują chyba dobitnego przykładu od osoby, która wydawała się dotychczas niedotknięta tą pandemią - powiedział Andrusiewicz w programie WP "Newsroom".

