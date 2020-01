Chorwacja. Zoran Milanović wygrał wybory prezydenckie

Zoran Milanović, były premier Chorwacji i kandydat Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Chorwacji. Zdobył ponad 53 proc. i pokonał urzędującą prezydent kraju Kolindę Grabar-Kitarović.

Byłego premiera Chorwacji popierała liberalna opozycja. Zoran Milanović mówił w kampanii wyborczej o Chorwacji "normalnej", wolnej od nietolerancji, nienawiści i korupcji oraz należącej do "rodziny europejskich i postępowych krajów zachodnich".

Wybrany kandydat zwracał uwagę, że w czasie jego rządów w latach 2011-2016 zwiększyły się prawa środowisk LGBT i podjęto kroki, by ulżyć osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Milanović poruszył także sprawę poszerzenia praw mniejszości serbskiej, co jest w Chorwacji jest sprawą bardzo delikatną.