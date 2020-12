Chorwacja. Premier nie wyklucza kolejnych ofiar. Ludzie bali się spać w domach

Co najmniej siedem osób zginęło po wtorkowym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Chorwację. Służby przez całą noc przeczesywały gruzy w poszukiwaniu ocalałych. Do pomocy zaangażowano wojsko. Akcji ratunkowej nie ułatwiał brak prądu.

- W rzeczywistości miasto jest ogromną ruiną. Jest ciemno, ale szukamy ludzi. Są ofiary, zaginieni, ranni. To katastrofa - komentuje burmistrz Petrinji Darinko Dumbović, cytowany przez AFP.

Trzęsienie ziemi w Chorwacji. Ofiary i ranni

Premier Andrej Plenković stwierdził, że ofiar prawdopodobnie będzie więcej. Szef chorwackiego rządu zaapelował do osób prywatnych, aby nie jechały do Petrinji, która jest najbardziej poszkodowana przez trzęsienie ziemi. Według chorwackiej policji rannych zostało co najmniej 20 osób. Chorwackie pogotowanie górskie uratowało z gruzów sześć osób.