Chorwacja. Silne trzęsienie ziemi: wzrósł bilans ofiar

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło we wtorek Chorwację. W południe osiągnęło ono magnitudę 6,3. - To jest jak Hiroszima, nie ma połowy miasta - ocenia burmistrz miasta Petrinja Darinko Dumbovic. Agencja Associated Press informuje o wzroście tragicznego bilansu trzęsienia.

Share

Chorwacja. Wzrósł tragiczny bilans trzęsienia ziemi Źródło: PAP , Fot: PAP, EPA, ANTONIO BAT