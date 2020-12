Chorwacja. Trzęsienie ziemi obok Zagrzebia. Zginęły dwie osoby, w tym 12-latka

Kolejne trzęsienie ziemi nawiedziło we wtorek Chorwację. Tym razem miało magnitudę 6,4. Epicentrum miało miejsce 44 km od stolicy kraju Zagrzebia . Wstrząsy można było odczuć w sąsiednich Bośni i Hercegowinie, Serbii, Słowenii oraz na Węgrzech czy w Austrii. Poszkodowane zostało m.in. miasto Petrinja. Ratownicy próbowali wyciągać ludzi z zawalonych budynków.

Chorwacja. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4. Epicentrum koło Zagrzebia

Na pomoc zostali wysłani żołnierze. Wiele osób zostało rannych. Burmistrz Darinko Dumbović relacjonuje, że Petrinja jest zniszczona. - To jest jak Hiroszima, połowa miasta już nie istnieje - komentuje, cytowany przez Al Jazeerę. Samorządowiec potwierdził, że jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna. To 12-letnia dziewczyna. Później poinformowano o kolejnej ofierze.