Chorwaci zastawiają pułapki na turystów. Słowacka policja ostrzega

Chorwacja to jeden z ulubionych kierunków turystycznych wielu Europejczyków, w tym mieszkańców Słowacji. Policja apeluje jednak, by zachować wzmożoną czujność podczas planowania wypoczynku w tym kraju położonym nad Morzem Adriatyckim. Okazuje się bowiem, że tamtejsi mieszkańcy znaleźli intratny sposób na to, by oskubać słowackich turystów z pieniędzy.