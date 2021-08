Choroba Krzysztofa Krawczyka. Żona artysty wyjawia tajemnicę

– Chciałabym napisać o początkach choroby Krzysia. Bo to był długi proces. Postaram się zrobić to łagodnie, żebyście, kochani moi, nie płakali, bo ja do dzisiaj wylewam wiadra łez. Choroba Krzysia zaczęła się już 20 lat temu drżeniem głowy. Był to początek Parkinsona. Zwróciłam lekarzom uwagę, ale jakoś nikt nie zareagował. Lata mijały, a choroba robiła postępy – wyznała Ewa Krawczyk w rozszerzonej biografii "Krzysztof Krawczyk. Życie jak wino", którą cytuje se.pl.