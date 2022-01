Chomiki nie stronią od procentów. I to bezkarnie

Mogą - jak podał rosyjski portal - pić do 18 gramów etanolu dziennie, co odpowiada 1,5 litra wypijanego przez człowieka likieru Everclear, który jest wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najsilniejszy likier na świecie. Zachowują przy tym równowagę organizmu i zachowują się - jak na chomiki - racjonalnie.