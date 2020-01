WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze hospicjum + 2 pożarchojnice oprac. Anna Kozińska 58 min. temu Chojnice: pożar w hospicjum. Komendant straży pożarnej mówi o największym zagrożeniu - Sam pożar nie był bardzo duży, właściwie objął jedną salę o powierzchni kilku merów kwadratowych - mówił w rozmowie z dziennikarzem WP... Rozwiń Co się tutaj dzisiaj wydarzyło wie … Rozwiń Transkrypcja: Co się tutaj dzisiaj wydarzyło wielka tragedia Nowiec odrabiamy.pl Starostwo Namysłów Warto się skutek Tak zderzeń Akcja Bardzo trudne Bardzo duże zadymienie Bardzo duże utrudnienie to to że wszyscy pensjonariusze to Poruszał się własnych siłach to Faktycznie ludzie przywiązani do przychodzi do Więc konieczność ewakuacji Człowieka indywidual No udało się nam to zrobić w ciągu Gdzie są 25 minut Około 55 zajął na to żeby wszyscy znali się w karetkach i o Nie do szpitali niestety na jedna osoba zginęła bezpośrednio w pożarze i tutaj Prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem przebywa w tym Pomieszczeniu w tej sali gdzie Pożar Natomiast U2 Stwierdzono zgon już po ewakuacji na zewnątrz Większość tych osób Umowa na bezpośrednio Wszystkie łóżka można było wyprowadzić z tych sal więc część osoby Jedna osoba zmarła Najcięższy bo się chyba element to przeprowadzeniu tej ewakuacji tych osób które przybywa Zawsze bardzo True Bardzo trudne działanie no Choćby dlatego że jednocześnie trzeba gasić pożar żeby się nie rozprzestrzenia Temperatura nie zagraża Tym osobom A dodatkowo bardzo Spaliło się Więc podejrzewam że to jakieś elementy drewniane Płyty Materace Bardzo duże zadymienie to są Gazy to pożar No i co powoduje Utrudnienia także widoczna Na naciąga komunii Jednocześnie przewieźć staliśmy Gdy mieliśmy Toyotę Powiedz te pomieszczenia Naruto wszystko musi Jak pan ocenia Strażaków którzy Od razu na miejscu po kilku Wiedźmin Uważam że dzięki Niesprawne w działaniu iti szybciej Iza dysponowaniu do That Strasznie w decyzji 1 dowód Udało się uratować 20 osób Zagrożenie rzeczywiście było dla tych wszystkich osób Tam zewnętrzny hospicjum nie ma że nie widać jakiegoś wielkiego pożaru Niemniej jednak doszło do wielkiej tragedii No tak No tutaj Sam pożar sobie nie było bardzo My która miała powierzchni kilku metrów Ale największym utrudnieniem i zawsze Największym zagrożeniem Większość osób niestety ginie Właśnie największym utrudnieniem największą największym niebezpieczeństwem dla osób przebywających To jest zadymienie czyli czyli przybywanie to ja to słyszę Ile osób tam zamieszkiwało 20 24 osoby były Powiedziałem wszystkie osoby były Do łóżek Nie porusza się w Siła Byliśmy 23 Ta osoba która W tym pomieszczeniu o Pogadamy praktycznie było zwęglona więc Personel Dwie osoby dwie panie które które stanowią personel Siemens o prawdopodobnie pan mówił że prawdopodobnie Poproszę powstał od pensji Który to jest zaprószył Opowiedzieć nam o jaką straż pożarna Policję York Prokuratora 3 in Tychy Przyczyn natomiast bezpośredni się tym nie zajmuje my jutro Filip drukować Jaka była Mamy pewno No w graniczące na 99% Pożar powstał właśnie w tym pomieszczeniu Gdzie zginął Mężczyzna też nastąpił gwałtowny rozgorzenie Natomiast Przyczyny Pomieszczenie z wypalony Więc trudno ocenić Jaka przyczyna Tego Policjanci którzy brali udział w tym zdarzeniu zostali poszkodowani Jeden z policjantów rozciął są Ręka obraz Z objawami zaczadzenia Do szpitala policjanci narażając swoje życie jako Te osoby I te osoby które brały udział w tym pożarze ewakuowali Dzięki tej pracy policjantów oraz strażaków Udało się uratować Wirus