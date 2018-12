Choinka: kiedy ubierać i jak przechowywać choinkę, żeby przez Święta Bożego Narodzenia cieszyła nas jak najdłużej?

Choinka: Sprawdź, kiedy według tradycji należy ubierać choinkę i jak o nią dbać, żeby przez całe Święta Bożego Narodzenia dobrze wyglądała.

Choinka – kiedy ubierać świąteczne drzewko?

Zgodnie z tradycją choinkę ubiera się rano, w wigilię Świąt Bożego Narodzenia . Poranek 24 grudnia to czas wspólnych przygotowań do świąt , dlatego zwyczajowo świąteczne drzewko powinno zostać ubrane przez całą rodzinę. Z czasem presja wywierana przez media sprawiła, że większość polskich rodzin dekorowanie domów zaczyna dużo wcześniej. Choinka nie stanowi wyjątku i większość Polaków decyduje się na jej kupno na tydzień lub dwa przed wigilią. Jeżeli decydujemy się na naturalne drzewko, warto mieć na uwadze, że im później je ubierzemy, tym dłużej uchowa się w dobrej kondycji. Niestety, kupno ładnej, żywej choinki bezpośrednio przed 24 grudnia stanowi nie lada wyzwanie.

Choinka – jak dbać o żywe drzewko?

Na to, ile czasu choinka będzie się dobrze prezentować ma wpływ wiele czynników. Istotne jest między innymi to, kiedy drzewko zostało ścięte. Przed jego kupnem powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy w momencie zakupu nie posiada wielu suchych igieł. Dobrym rozwiązaniem jest również zakup choinki w szkółkach leśnych, w których możemy sami ściąć taką, która przypadnie nam do gustu.

Żywe drzewko nie powinno stać przy źródle ciepła (kaloryfery, kominki), które przyspieszyłyy proces wysychania igieł. Jeżeli zdecydujemy się na egzemplarz w doniczce należy pamiętać o regularnym podlewaniu. Choinkę, która nie ma korzeni możemy natomiast spryskiwać wodą (uważać przy tym na lampki choinkowe!).

Dekorując ją lepiej wybierać lekkie bombki, żeby dodatkowo nie obciążać gałęzi. Warto mieć również na uwadze, że kolorowe i błyszczące drzewko będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem najmłodszych. Z tego powodu, jeżeli w domu są obecne małe dzieci, należy odpowiednio zabezpieczyć dostęp do choinki tak, żeby szklane ozdoby nie stanowiły dla nich zagrożenia.