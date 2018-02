Chłopcy uratowali swoją mamę. "Wzorcowe zgłoszenie, z którego mogliby się też uczyć dorośli"

10-letni Aleks i 12-letni Kamil z Chorzowa kilka tygodni temu uratowali swoją mamę, dzwoniąc pod nr 112 i realizując polecenia operatora. W piątek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego, odebrali gratulacje i nagrody.



Mama chłopców, Elżbieta Woźny pamięta, że gdy wracała z kuchni do pokoju, zrobiło jej się nagle ciemno przed oczami, podaje portal rfm24.pl.

- Pamiętam jeszcze moment, że kiedy upadłam na podłogę, dzieci coś do mnie mówiły, ale ja ich nie słyszałam - opowiada portalowi Elżbieta. - Później jeszcze przyjazd karetki i przewóz do szpitala.

Chłopcy szybko wezwali pomoc, wybierając nr 112 i spokojnie opowiedzieli o tym, co się dzieje. - Zobaczyliśmy przez okna, że pogotowie przyjechało. Przyszli do domu, zbadali mamę i zabrali ją do szpitala - relacjonowali chłopcy na chwilę przed odebraniem gratulacji od wojewody Mariusza Trepki.