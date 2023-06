Chiny "zabezpieczają tyły". Niespodziewane słowa ambasadora

Chiński ambasador przy UE zasugerował, że Pekin mógłby poprzeć dążenia Ukrainy do odzyskania integralności terytorialnej z 1991 roku. - Nie jest to żadna zmiana w ich polityce. To zabezpieczanie tyłów - komentuje w rozmowie z WP Marcin Zaborowski z think thanku GLOBSEC.