Chiny. Tajemniczy film obiegł internet. Setki związanych osób

W sieci zostało opublikowane tajemnicze nagranie, na którym widać setki osób, którym zasłonięto oczy i związano ręce. Eksperci twierdzą, że pochodzi ono z Chin i przedstawia akcję przeciwko jednej z mniejszości etnicznych.

Na opublikowanym przez anonimowego internautę nagraniu widać policjantów, którzy prowadzą setki więźniów. Jak podaje "The Guardian", prawdopodobnie wcześniej byli oni przewiezieni pociągiem, a akcja filmu toczy się na dworcu kolejowym. Eksperci brytyjskiego dziennika twierdzą, że na wideo zostali zarejestrowani Ujgurzy, jedna z mniejszości pochodzenia tureckiego, lub osoby z innej grupy etnicznej.

Międzynarodowe organizacje wielokrotnie zwracały uwagę na sytuację mniejszości muzułmańskich w Chinach. Ich przedstawiciele byli w ostatnich latach wielokrotnie internowani oraz umieszczani w obozach politycznych. Jak podaje "New York Times", lokalne sądy w 2017 i 2018 roku wydały wyroki w sprawie 230 tys. osób. Ostatecznie trafiły one do więzień. Mimo że w prowincji Sinciang mieszka jedynie 2 proc. populacji kraju, 21 proc. aresztowań przeprowadzonych w 2017 roku miało miejsce w tym właśnie regionie.