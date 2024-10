Chiny o północnokoreańskich żołnierzach Rosji. "Nie posiadamy informacji"

Chiny nic nie wiedzą o obecności północnokoreańskich żołnierzy w Rosji

Informacje wywiadowcze Korei Południowej wskazują jednak, że już w październiku do Rosji przetransportowano około 3 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Liczba ta może wzrosnąć do 10 tysięcy do końca grudnia.