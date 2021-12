Członkowie partii komunistycznej w Chinach powinni mieć trójkę dzieci

Do tego dochodzi najniższy od dekad współczynnik urodzeń. Dane opublikowane przez krajowe biuro statystyczne w listopadzie pokazały, że w 2020 r. liczba urodzeń na 1000 osób wyniesie 8,5, co oznacza, że po raz pierwszy od dziesięcioleci spadła poniżej 10. W 2020 roku urodziło się w Kraju Środka "tylko" 12 mln dzieci, to najmniej od 1961 r., czasu katastrofy wielkiego głodu.