Chiny. 12 ofiar powodzi. "Takie ulewy zdarzają się w Zhengzhou raz na sto lat"

Wszystkie ofiary powodzi to pasażerowie pociągu metra, którzy utonęli, gdy woda zalała jeden z tuneli. Do internetu trafiły nagrania, jak na innych stacjach podziemnej kolejki, ludzie brodzą w wodzie po pas. Jak donosi dziennik "Xinjingbao" zdarzało się, że niektórzy, widząc, co się dzieje mdleli.