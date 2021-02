Chiński Nowy Rok 2021. Kiedy się rozpoczyna?

Chiński Nowy Rok. Kiedy jest obchodzony?

Chiński Nowy Rok 2021. Rok Metalowego Wołu (lub Złotego Bawołu)

Chiński Nowy Rok 2021 zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczynający się w piątek 12 lutego w Chinach rok będzie rokiem Metalowego Wołu lub – jak mówią niektórzy – Złotego Bawoła. Co to oznacza?

Chiński Rok Bawoła będzie trwał od 12 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Ponieważ Wół symbolizuje ciężką pracę i solidność, będzie to rok, w którym osoby uczciwe i solidne, wytrwale kroczące do celu, mają szanse na odnieść zasłużony sukces. Chiński Rok Metalowego Wołu będzie więc czasem wytężonego wysiłku i ciężkiej pracy. Nie zabraknie w nim wyzwań. Aby im sprostać, potrzebna będzie determinacja. Ci, którzy przyłożą się do pracy, otrzymają nagrodę.