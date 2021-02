Koronawirus. Misja WHO w Chinach. Szukają źródła epidemii

Członkowie misji WHO, która pojechała do Chin, by odkryć źródła epidemii koronawirusa, odwiedzili w poniedziałek Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Wuhan. Spędzili w nim 45 minut. Nie wiadomo, co ustalili, bo po zakończonym spotkaniu nie rozmawiali z dziennikarzami.

