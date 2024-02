"Chciałem, żeby wszyscy się śmiali". Sławę w sieci okupił więzieniem

Jak podaje w piątek "The Straits Times", o wydarzeniach, które rozegrały się we wrześniu 2022 roku, policję zawiadomił Yoshinoya Holdings - właściciele baru, którzy nagranie znaleźli w internecie w zeszłym roku. Przedsiębiorcy stwierdzili, że żart "wywołał niepokój i złe uczucia wśród innych klientów oraz wzbudził wątpliwości co do bezpieczeństwa i ochrony w branży gastronomicznej".