15-latka okradła metodą "na wypadek". Seniorka oddała 100 tys. zł

"Znajoma" miała znajdować się na komendzie policji i twierdziła, że jeśli seniorka jej nie pomoże, trafi na osiem lat do więzienia. Pomoc miała polegać na przekazaniu 100 tys. złotych na kaucję. Po chwili do 71-latki zadzwonił mężczyzna podający się za adwokata, co miało uwiarygodnić całą sytuację.