Chciał zdobyć Tatry w klapkach. Film hitem internetu

Turyści idą na szlak. GOPR apeluje

Ratownicy górscy co roku przypominają, jak należy przygotować się do wyjścia w góry. "Idąc w góry, należy włożyć buty, które co najmniej usztywnią nam kostkę. Nie wybieramy się w góry na przykład w sandałach, adidasach, czy, co też się czasami zdarza, w szpilkach - apelował Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.