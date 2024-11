Chciał założyć się z Petru o prezydenta. Nerwowa reakcja polityka

Temat wrócił po kilkunastu minutach. Polityk Trzeciej Drogi zadeklarował, że jednak się założy. - Ale o co? - dopytywał prowadzący. Łukasz Schreiber zaproponował "dobrą książkę". Bogdan Rymanowski nie odpuszczał i chciał konkretów. Wówczas Ryszard Petru zadeklarował, że można to ustalić poza anteną. Prowadzący dopytywał jeszcze o to, czym są dwie długości. Ustalono, że chodzi o dwukrotnie wyższy wynik.