Chciał wysadzić kościół w obawie przed drag show. "Chroniłem dzieci"

W oficjalnym komunikacie Departament Sprawiedliwości USA poinformował teraz o postawieniu 20-latka w stan oskarżenia. Jak czytamy w oświadczeniu dla mediów, za samą próbę podpalenia kościoła grozi mu do 20 lat więzienia. Doliczając do tego "złośliwe użycie materiałów wybuchowych" oraz sam fakt ich posiadania, mężczyźnie grozi do 50 lat pozbawienia wolności.