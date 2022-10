Chciał wciągnąć 12-latkę do auta. Apel do rodziców

Jedna z matek z Pragi Południe w Warszawie apeluje do rodziców, by uważali na swoje dzieci. Opisuje niepokojące zdarzenie, do którego doszło w miniony piątek. Mężczyzna chciał wciągnąć do auta 12-letnią koleżankę jej córki. Na szczęście dziewczynce udało się uciec.