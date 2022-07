Chciał uciec z miejsca kolizji? Media: To daleki wuj Daniela Obajtka

W weekend w powiecie myślenickim doszło do kolizji w której 72-latek potrącił nastolatkę. Kierowca, według doniesień mediów, chciał uciec z miejsca zdarzenia. Uniemożliwili mu to jednak świadkowie. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express", sprawca wypadku to Roman L. - daleki wuj prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.