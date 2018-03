Chciał się zabić i odkręcił kurki z gazem. Nowe ustalenia ws. wybuchu w Poznaniu

Coraz więcej nieoficjalnych informacji na temat niedzielnej eksplozji kamienicy w Poznaniu. Wybuchł wywołał prawdopodobnie mężczyzna, który wcześniej zamordował swoją partnerkę. W poniedziałek odnaleziono głowę kobiety, a dzień wcześniej jej tułów.

Jak nieoficjalnie podaje PAP, mężczyzna miał odkręcić kurki z gazem, co w efekcie doprowadziło do eksplozji i zawalenia się budynku. Według informatora agencji sprawca przeżył wybuch, ale w ciężkim stanie trafił do szpitala. Ma mieć poparzone aż 90 proc. ciała.