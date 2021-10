Chciał 5 zł na alkohol. Po chwili wyciągnął scyzoryk. O krok od tragedii

Jak informuje wrocławska policja, do groźnego rozboju doszło na ul. Powstańców Śląskich w centrum stolicy Dolnego Śląska. 36-latek z Krotoszyna podszedł do nieznanego sobie mężczyzny i poprosił go o 5 zł na alkohol. 58-latek jednak odmówił, co mogło zakończyć się dla niego tragicznie.