Wideo Najnowsze warszawa + 2 parkursynów Klaudiusz Michalec 22 min. temu Chcesz wejść do parku? Musisz zapłacić. Mieszkańcy są oburzeni Chcesz wejść do parku? Musisz zapłacić 30 złotych. Właśnie tyle kosztuje karta dostępu dla mieszkańców, którzy mają ochotę pospacerować w... Rozwiń Od końca września na tyłach odrest … Rozwiń Transkrypcja: Od końca września na tyłach odrestaurowanego fortu Służew w Warszawie miał być otwarty Park No i rzeczy Było otwarte ale tylko przez mnie Teraz żeby dostać się do parku Trzeba Podpisać specjalne oświadczenie Kartę do 100 W przeciwnym razie o spacerze w tym miejscu możemy zapomnieć się odpocząć trzymają a nie Emeryt czy nie zapłacić mu Karta wstępu kosztuje 30 zł Test quo tak to Pokrywa koszty Karty i koszty administracyjne Wydania Wydania takiej karty Komplet Skąpy Parking jest płatny bo teren obecnie należy do deweloper Od początku jednak była mowa że inwestor Przekaże go w ręce Dzielnicy Ursynów Na razie nie przekazał i wprowadził swoje zasady redevelop na których zrewitalizowany o 8:00 A złożyło wszelkie Konieczny dokument Które są nie Do wydzielenia działki odda Działki Park jest zamknięty i płatny bo podobno gdy przez miesiąc mogli z niego korzystać Zdarzały się akty wandalizmu Sytuacji A nawet rozgrywki w paintballa potwierdzają to okoliczni mieszkańcy robili Bałagan rozwala Lite grille No jak to ludzie no Niezadowoleni z zamknięcia parku są restauratorzy nie jest to sytuacja zdrowa Z punktu widzenia Tych spacerują Jest to Jakiś niepokój Punkt widzenia Lokali Jest to strata Potencja Bo tych potencję Klientów To po prostu Park jest Naprawdę ogromny robi niesamowite wrażenie Jest tylko jeden Pro Fakty Nikt z niego nie korzysta A chętnych do jego odwiedzenia byłoby sporo w weekendy to stoją Wszy Mocno Sytuacją część osób się odwraca Bardziej Gdzie tam Wchodzi na w Powiedziałeś do środka miasto na razie rozkładane I czeka na informacje o wyodrębnieniu działki To nie jest tak że nie chcemy Przejąć tego Wręcz przeciwnie bo Cash Teren dla nas jest na wagę złota albo możemy go Mieszkania Już właśnie w tym momencie Powiedzieć że złożyłam deklarację a Tak naprawdę Miasto stołeczne Warszawa Już w tym momencie deklaruje że Którą przejmujemy ten teren zostanie ono dostęp Wszystkim Co ważne Park będzie darmowe kiedy to się Nikt na razie tego nie I znowu jak to W takich sytuacjach najbardziej Są mieszkań Klaudiusz Michał Wirtualna Polska