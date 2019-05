Chce odebrania medalu Bartłomiejowi M. "Żołnierze mogą czuć się pokrzywdzeni"

Coraz więcej osób domaga się, żeby były rzecznik MON Bartłomiej M. oddał medal przyznany mu przez Antoniego Macierewicza. Argumentują, że odznaczenie to "kpina z całego środowiska wojskowego". Wytykają, że 28-latek siedzi w areszcie. Decyzja w tej sprawie należy do obecnego ministra Mariusza Błaszczaka.

Bartłomiej M. został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju w sierpniu 2016 roku. Medal osobiście wręczał mu ówczesny szef MON Antoni Macierewicz . Formalnie odznaczenie przyznawane jest osobom, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Ale ówczesny minister obrony narodowej docenił swojego podopiecznego m.in. za "dokładność, rzetelność i konsekwencję w dążeniu do zamierzonego celu". - Jest taktowny i koleżeński. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem za okazywaną pomoc i życzliwość – argumentował Macierewicz.

Apel w imieniu żołnierzy

Przyznanie medalu byłemu szefowi gabinetu wywołało oburzenie wśród opozycji, ale również u prawicowych publicystów. Temat odebrania odznaczenia w kolejnych miesiącach przewijał się wielokrotnie. Kiedy Bartłomiej M. pod koniec stycznia br. trafił do aresztu, z zapytaniem do MON wystąpił poseł Ruchu Kukiz’15 Paweł Szramka.

Minister medal mógłby odebrać, ale...

Co mówią przepisy? Utrata medalu następuje wskutek orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych albo minister obrony narodowej może pozbawić medalu w razie stwierdzenia, że osoba nagrodzona dopuściła się czynu, wskutek którego jest niegodna medalu. Ten pierwszy argument w przypadku Bartłomieja M. nie ma zastosowania. A drugi? Decyzja w tym przypadku należy do szefa MON.

Czy prokuratorskie zarzuty i aresztowanie Bartłomieja M. nie są wystarczającymi argumentami, by pozbawić go odznaczenia? Zadaliśmy te pytania ministerstwu. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi, czekamy.