Chcą, żeby to Ziobro zapłacił. Ozdoba wyśmiał

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła artykuł 6. Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Chodzi o sprawę polskich sędziów, którzy zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę na mocy nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. ETPCz nakazał Polsce wypłacenie skarżącym sędziom po 20 tysięcy euro. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Jacka Ozdobę, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. - To jest przykład politycznej decyzji sądu. (…) Nie widzę podstaw prawnych, żeby te postępowania były rzeczywiście realizowane. To nie jest kwestia orzecznictwa albo praw człowieka, żeby pobierać dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji wiceprezesa sądu - powiedział w programie "Newsroom" WP polityk Solidarnej Polski.