Chcą śledziowej rewolucji. Naukowcy ze Szczecina mają plan

Prof. Mariusz Szymczak, który będzie kierował pracami grupy naukowców ZUT, wyjaśnił w rozmowie z PAP: - Śledzie, ryby morskie to są najlepsze ryby do spożycia. Ten surowiec ma niedoścignione właściwości odżywcze. Najważniejsze, by podczas przetwarzania nie utracić cennych substancji: kwasów tłuszczowych, białek, produktów hydrolizy białek, które wspomagają leczenie chorób cywilizacyjnych - przekazał.