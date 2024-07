Smażona ryba w pokoju na wczasach? Wiemy, co myślą Polacy

Ryba prosto od rybaka i to nad polskim morzem smakuje wyśmienicie. Oczywiście, kiedy ląduje na talerzu. A co, jeśli np. świeżą flądrę przygotowuje sobie sąsiad z apartamentu obok? Wiemy, co Polacy aktualnie myślą o rybach smażonych w wakacyjnych kwaterach.