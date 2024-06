Ile za smażoną rybkę nad morzem? Kosztuje więcej, niż jesteśmy gotowi zapłacić

Turyści korzystający z uroków urlopu nad polskim morzem za obowiązkowy punkt programu uważają wizytę w smażalni ryb. Jednak każdy sezon letni przynosi podwyżki, więc nie omijają one takich punktów gastronomicznych. Do jakiego poziomu mogą wywindować ceny takiej uczty, by letnicy nie musieli z bólem z nich rezygnować? Zbadał to sondaż.