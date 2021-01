Chatka pod Śnieżnikiem. Śmierć turysty na szlaku. We wtorek sekcja zwłok

Chatka pod Śnieżnikiem to znany obiekt w Śnieżnickim Parku Krajobrazowym. To schronienie dla turystów , których na szlaku zastała noc lub trudne warunki pogodowe. W przeciwieństwie do klasycznych schronisk nie ma tam jednak obsługi, turyści muszą radzić sobie sami.

- Mężczyzna był w towarzystwie dwóch kolegów. W trakcie ich pobytu przez to miejsce przewijali się także inni turyści. Mężczyźni spędzili w chatce noc. Rano okazało się, że jeden z nich, 37-latek, nie daje oznak życia - powiedział tvn24.pl Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Dodał też, że po wstępnych oględzinach nie znaleziono żadnych śladów, które wskazywałyby na to, by do śmierci 37-latka doszło w wyniku działania osób trzecich.