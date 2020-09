"Charlie Hebdo". Proces, który dotyka duszy Francji

"Teraz kolej na kogoś innego”

Kiedy 7 stycznia 2015 roku bracia Chérif i Saïd Kouachi wtargnęli do paryskiej redakcji i zastrzelili jedenaście osób, zamachowcy strzelali również ze swoich kałasznikowów do "Rissa”. Kula strzaskała mu ramię. Obecny 53-latek przeżył. Ale karykatury Mahometa, jak zapowiadał "Riss” jeszcze w roku ataku, nie będzie już rysował. Przedstawili wtedy karykaturę proroka, aby bronić zasady, że można rysować, co się chce. Ale teraz przyszła kolej na innych. Jednak magazyn satyryczny nie znalazł wielu następców w latach po ataku. "Nie chcę, aby szkic o proroku uniemożliwił mi zobaczenie, jak dorastają moje dzieci”, powiedział znany autor i komik Stéphane Guillon, wyjaśniając swoją powściągliwość wobec tematu w trzecią rocznicę zamachu.

Najpierw euforia, potem upadek

A jednak atak ten, jak się wydawało, uczynił z całego narodu obrońców wolności słowa i sztuki. Ponad 1,5 mln osób wyszło na ulice 11 stycznia, żeby udokumentować swoją solidarność z "Charlie Hebdo” i zademonstrować w obronie prawa do wolności słowa. Ponad 40 szefów państw i rządów z całego świata wyszło również na ulice Paryża podczas demonstracji pod hasłem "Je suis Charlie”. Ale uczucia Francuzów do zawsze kontrowersyjnego czasopisma satyrycznego, było bardzo krótkotrwałe. Liczba abonentów wzrosła z dobrych 40 000 do 260 000 egzemplarzy w ciągu kilku tygodni od ataku. Z biegiem lat nakład spadł jednak do poziomu poniżej 35 000 egzemplarzy.