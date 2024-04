Charków będzie ewakuowany? "Wszystkie warianty są brane pod uwagę"

Charków jest pod ciągłym ostrzałem Rosjan. Prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski pytał gościa programu ks. Wojciecha Stasiewicza, dyrektora Caritas-Spes-Charków, czy mieszkańców Charkowa czeka ciągłe życie w schronach. - Aktualnie sytuacja jest ciągle dynamiczna, zmieniająca się - mówił gość programu. Zwrócił uwagę, że pojawiają się informacje o ewentualnej próbie inwazji rosyjskiej, o których informują władze. - Rzeczywiście patrząc od grudnia co, się dzieje z Charkowem, z obwodem charkowskim to nie są przypadkowe cele, czy ataki - podkreślił ksiądz. Dodał, że "wszystkie warianty są brane pod uwagę". - Od kilku tygodni przynajmniej na etapie teoretycznym, musimy się przygotowywać do ewentualnej ewakuacji - przekazał ks. Stasiewicz.

