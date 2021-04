- Dzisiejszy poranek udowodnił, że rząd PiS-u jest rządem chaosu - stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zapowiedział też wniosek do NIK o kontrolę systemu szczepień. Ostrych słów nie szczędzą rządowi także inni przedstawiciele opozycji.

Chaos ze szczepieniami. "Błąd systemu, to błąd rządu". Lewica składa wniosek do NIK

Przypomnijmy, że w czwartek niespodziewanie ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób między 40. a 60. rokiem życia. Dla osób, które zgłosiły chęć szczepienia w styczniu, system wystawił skierowanie na szczepienie. Część osób dostała już termin na pierwszą połowę kwietnia. Potem system padł.

Szef KPRM Michał Dworczyk na specjalnie zwołanej konferencji poinformował, że doszło do "usterki systemu". Do każdej osoby z grupy 40-59, która już otrzymała termin na kwiecień, ma zadzwonić automat lub konsultant, proponując termin w drugiej połowie maja.

- Minister Dworczyk o godzinie 8 zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą. Po dwóch godzinach powiedział, że mamy usterkę, a po kolejnej godzinie, że mamy błąd systemu - mówił na konferencji Lewicy poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego tego ugrupowania.

Lewica składa wniosek do NIK ws. szczepień

- Od początku epidemii rząd już dwukrotnie zapewniał, że z nią skończyliśmy i trzykrotnie, że z nią wygraliśmy. Panie premierze albo pan tu kłamie, albo uważa pan, że Polki i Polacy są nierozsądnym narodem - mówił Gawkowski.

- Złożymy dzisiaj wniosek do premiera Morawieckiego o ujawnienie, przedstawienie dokumentów rządowych dotyczących szczepień i planów szczepień - zapowiedział szef klubu Lewicy.

- Złożymy także wniosek do NIK o przeprowadzenie procedury sprawdzającej całą infrastrukturę dotyczącą szczepień, zamówienia szczepionek i zarządzania pandemią - poinformował Gawkowski.

- To, co się stało dzisiaj rano, to jakiś ponury żart - stwierdziła posłanka Lewicy Anita Sowińska.

Grabiec: ci, którzy odpowiadają z ten chaos powinni odejść

- Starsi nie doczekali się nawet wyznaczenia terminów, natomiast okazało się, że dziś w nocy zaczęły się zapisy dla czterdziestolatków. Ci, którzy są odpowiedzialni za ten chaos, ci, którzy odpowiadają za ten brak zaufania do rządu, do krajowego programu szczepień, powinni ponieść odpowiedzialność. Nie ulega wątpliwości, że sprawcy tego chaosu powinni zostać odwołani, powinni zostać zdymisjonowani - stwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

- Jeśli jest tak, że minister Dworczyk odpowiada za szczepienia, chociaż nie jest lekarzem i bez uzgodnienia z ministrem zdrowia podejmuje decyzje o zmianie harmonogramu szczepień, mimo że jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej inny program szczepień był ogłaszany przez premiera Morawieckiego, to pokazuje, z jak wielkim chaosem mamy do czynienia. Jeśli minister Dworczyk odpowiada za ten chaos, to powinien zostać odwołany - dodał Grabiec.

Hołownia: to najgorszy prezent na święta

- Ile jeszcze będziemy znosić rządy tych gamoni, którzy nie potrafią przeprowadzić kluczowego dla zdrowia i życia Polaków procesu? - pytał na konferencji prasowej w Sejmie Szymon Hołownia. - Chaos osiągnął dziś apogeum - dodał.

Zdaniem Hołowni to, co dzisiaj się wydarzyło z systemem rejestracji na szczepienia, to "najgorszy prezent na święta, który mogliśmy dostać".

- Ten rząd jest usterką w systemie, to fatal error, jak najszybciej trzeba go zresetować - ocenił lider ruchu Polska 2050. - Ile będziemy dawać im jeszcze szans? Będziemy czekać rok, dwa lata? Nasze życie i zdrowie jest realnie zagrożone. Trzeba im tę władzę odebrać natychmiast, aby móc ratować życie naszych obywateli - dodał.