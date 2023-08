Chaos w Tatrach. Turyści masowo parkują na zakazie

Drogie odholowanie

Policja przypomina, że na drodze z Brzezin do Murzasichla oraz na drodze prowadzącej do parkingów przed szlakiem do Morskiego Oka, nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Na tych odcinkach pojawiło się nowe oznakowanie informujące o tym, że każdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd - nawet, jeżeli został zaparkowany w sposób, który nie powoduje zagrożenia - zostanie odholowany na koszt właściciela.