Dziecko kopnięte przez łanię. Wszystko widać na filmie

Nieodpowiedzialni rodzice kontra dzikie zwierzęta

Ale to nie wszystko. "Niektórzy próbują podchodzić do zwierząt i je karmić. Nierozsądni rodzice wysyłają swoje dzieci wprost przed dzikie zwierzęta, widząc w futrzakach atrakcję turystyczną. Brak wyobraźni opiekunów może zakończyć się tragicznie dla dziecka, a dla nich samych będzie następstwem konsekwencji prawnych zagrożonych karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" - ostrzegają mundurowi.