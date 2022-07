Chaos trwa. Lufthansa odwołuje tysiące lotów

W lipcu i sierpniu niemieckie linie lotnicze Lufthansa odwołały już ponad 3 tys. lotów. To jednak nie koniec chaosu. W dodatku na samym lotnisku we Frankfurcie nad Menem przechowywanych jest ponad 20 tys. sztuk bagażu. Większość należy do podróżnych, do których bagaż miał dotrzeć podczas wyjazdu na wakacje, ale nic nie poszło zgodnie z planem.