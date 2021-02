Cezary Tomczyk odpowiada Szymonowi Hołowni

- Ostatnio coś szwankowało na linii naszej komunikacji. Przed godziną dostałem od Borysa coś, o czym mówił, że dostaliśmy przed ich całym eventem - badania. Chętnie je przeczytam, bo nie mam pojęcia, co tam jest. Ani nie dzwonili, ani nie pisali, ani nic nie wysyłali, wszystkiego dowiedzieliśmy się z telewizji - mówił w programie WP "Newsroom" Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Jego wypowiedź komentował w programie "Tłit" szef klubu KO Cezary Tomczyk. - Jestem ostatnią osobą, która siliłaby się na jakikolwiek złośliwości, bo w rozmowie o przyszłości powinniśmy być mądrzy, wiedzieć, że żeby pokonać PiS, trzeba usiąść do wspólnego stołu i wybrać najlepszą metodę. Ja sam osobiście rozmawiałem z wicemarszałkiem Sejmu Piotrkiem Zgorzelskim, wczoraj rozmawiałem z Włodzimierzem Czarzastym. Rozmawialiśmy o tym, że współpraca opozycji ma sens. Do przedstawicieli skrzynek poselskich, senatorskich przedstawicieli ruchu Szymona Hołowni wysłaliśmy też te wszystkie badania, żeby każdy mógł wyciągnąć wnioski - mówił Tomczyk. - Sprawa jest bardzo prosta. Wszystkie karty są na stole. Jeśli ktoś uważa, że jakaś inna metoda jest lepsza - proszę bardzo. My uważamy, że ta i sprawdziliśmy to w badaniach - kontynuował Tomczyk. - Premia za to, że jesteśmy razem, jest ogromna - czy tego chcemy, czy nie. Jeśli chcemy zwyciężyć, ta metoda, ta oferta jest na stole - podsumował szef klubu KO.

Rozwiń