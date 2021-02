WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Natalia Durman Dzisiaj, 09-02-2021 10:05 Cezary Tomczyk: nie wierzę Krystynie Pawłowicz - Wszyscy wiedzą, że setki tysięcy Polaków dziś cierpią - nie mogą prowadzić biznesów, nie mogą wyjeżdżać, nie mogą spotykać się ze swoimi rodzicami. Jest grupa ludzi, która ma to kompletnie gdzieś, która może iść do spa jak pani Pawłowicz, która może iść na mecz jak pan poseł Soboń, która może się zaszczepić jak pan poseł Girzyński. Tych ludzi prawo nie dotyczy - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". Pytany o oświadczenie sędzi TK, odparł: "Ci ludzie kłamią od 5 lat. Kłamała pani Emilewicz, kłamali posłowie PiS-u ws. testów, zakupu maseczek i respiratorów. I kłamią teraz. Ja pani Pawłowicz absolutnie nie wierzę, bo opowiadała w ciągu 5 lat takie bzdury, że można by je było spisać i wydać jako satyryczne czasopismo". - Ta władza pokazuje Polakom, że za nic ma regulacje, które sama wprowadza, i ludzi ma kompletnie gdzieś - podsumował Tomczyk. Rozwiń dla pana sprawa wizyty w hotelu w … Rozwiń Transkrypcja: dla pana sprawa wizyty w hotelu w SPA w budynku leczniczym pani Krystyny Pawłowicz jest absolutnie 300 panie dyrektorze jest tak wszyscy jak tutaj siedzimy wszyscy nasi słuchacze ludzie którzy nas oglądają wiedzą że tysiące setki tysięcy Polaków dzisiaj cierpią z różnego powodu nie mogą prowadzić swoim biznesów nie mogą wyjeżdżać nie mogą spotykać się ze swoimi rodzicami ja sam z moją mamą idę się raz na kilka miesięcy przez to że jeszcze nie było zawsze i chciałbym żeby była zdrowa wszystko to wiemy jest tylko jedna kolumna sytuacja jest grupa ludzi która ma to kompletnie gdzieś która może iść do spa tak jak pani Pawłowicz która może iść na mecz tak jak pan od Soboń która może się zaszczepić tak jak pan poseł giżyński tych ludzi prawo nie dotyczy wiosnę ale że tam jest żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka ja bym chciał się odnieść do Pani sędzi Krystyny Pawłowicz na oświadczenie na stronę Trybunału Konstytucyjnego bo tam się pojawiło doświadczenie i sędzia zaznacza że od wielu lat regularnie co kilka miesięcy jest pacjentką pacjentką poradni ośrodka Malinowy Zdrój w solcu-zdroju gdzie korzysta z rehabilitacji i zabiegów leczniczych No ten ośrodek jest rozumiem legalnie otwarty pani sędzia tam przebywa od jakiegoś czasu z powodów zdrowotnych to oświadczenie nie nie przekonuje bo sędzia Krystyna Pawłowicz domaga się przeprosin również od swoich kolegów ze swojego środowiska panie dyrektorze czy ludzie kłamią nas od 5 lat kłamała nas pani emilewicz w sprawie licencji narciarski kłamali nas posłowie w sprawie testu kłamali nas w sprawie zakupu maseczek i respiratorów i kłamią nas teraz i chciałbym żebyśmy wszyscy po prostu byli mądrzy i raczej zakładali że w każdym razem kiedy polityk PiS otwiera usta to kłamie Ja pani poseł Krystynie Pawłowicz absolutnie nie wierzę bo opowiadała w ciągu tych 5 lat takie bzdury że te bzdury można by było i wydać jako satyryczny satyrycznie czasopismo i Sytuacja jest bardzo poważna bo dzisiaj takimi symbolami jak bytność spawanie W malinowym Zdroju czy gdziekolwiek indziej pokazuje się tak naprawdę Polakom środkowy palec Ta władza pokazuje Polakom że za nic ma regulację która sama i generalnie w ogóle ludzi ma kompletnie gdzieś bo dzisiaj Polacy muszą martwić się o swoje życie i zdrowie ale ci ludzie mogą sobie pojechać do SPA albo sobie zjeżdżać na nartach i wtedy jest wszystko